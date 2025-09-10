Более 10 человек спасли при пожаре в жилом доме в Воскресенске

Днем в минувший вторник в одной из квартир дома, расположенного на улице Калинина в Воскресенске, вспыхнул пожар. Сотрудники МЧС спасли 10 человек и ликвидировали возгорание.

Когда подразделения прибыли на место случившегося, из окна квартиры на третьем этаже шел густой темный дым. Продукты горения также заполнили лестничную клетку.

Начальник караула пожарно-спасательной части № 130 Алексей Самошин незамедлительно сформировал звено газодымозащитной службы и возглавил его. Пожарные при нулевой видимости эвакуировали жильцов, заблокированных на верхних этажах. В процессе работы они использовали специальные устройства.

Сотрудники МЧС России, в частности, вынесли из дома незрячего мужчину и женщину, которая недавно перенесла инфаркт. В общей сложности специалисты пожарно-спасательных частей № 2 и № 130 эвакуировали 10 человек, в том числе шестерых детей.

Пожар, распространившийся на площади 14 квадратных метров, ликвидировали в кратчайшие сроки.