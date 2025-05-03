Более 10 бригад «Мособллеса» присоединились к расчистке дорог от деревьев

В четырех округах Подмосковья, наиболее пострадавших от урагана, работают 11 бригад «Мособллеса» вместе с аварийными службами. Речь идет о Дмитрове, Истре, Сергиевом Посаде и Талдоме.

«Более 35 лесничих устраняют завалы, освобождают линии электропередач от упавших деревьев, убирают преградившие движение деревья с автодорог и железнодорожных путей», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.

Ситуацию постоянно отслеживают совместно с главами муниципалитетов. Во всех лесничествах региона создали оперативные штабы, которые при необходимости готовы подключить дополнительные силы.