Более 10 бригад «Мособллеса» присоединились к расчистке дорог от деревьев

В четырех округах Подмосковья, наиболее пострадавших от урагана, работают 11 бригад «Мособллеса» вместе с аварийными службами. Речь идет о Дмитрове, Истре, Сергиевом Посаде и Талдоме.
«Более 35 лесничих устраняют завалы, освобождают линии электропередач от упавших деревьев, убирают преградившие движение деревья с автодорог и железнодорожных путей», — рассказал исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства Московской области Алексей Ларькин.
Ситуацию постоянно отслеживают совместно с главами муниципалитетов. Во всех лесничествах региона создали оперативные штабы, которые при необходимости готовы подключить дополнительные силы.
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