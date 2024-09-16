Более 10 аспирантов поступили на обучение в центр животноводства в Подольске

В Федеральном исследовательском центре животноводства — ВИЖ имени Льва Эрнста завершились вступительные испытания на аспирантуру. Всего 11 человек рекомендованы к зачислению.

Всего 11 человек показали наилучшие результаты при поступлении и набрали нужное количество баллов. В этом году конкурс составил 1,5 человек на одно место. Прием аспирантов вели по четырем специальностям: «Физиология человека и животных», «Генетика», «Частная зоотехния, кормление, технологии приготовления кормов и производства продукции животноводства» и «Разведение, селекция, генетика и биотехнология животных».

Ранее магистранты Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина начали обучение по программе «Биоинформационный анализ молекулярно-генетических данных». Такой формат сформирован по сетевой форме между вузами.

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