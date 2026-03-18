Более 1 тысячи народных троп благоустроят в Подмосковье в 2026 году

Программа по благоустройству пешеходных дорожек продолжится в Подмосковье. В этом году появятся более тысячи народных троп.

Как рассказали в региональном министерстве по содержанию территорий, ширина народных троп обычно составляет от 1,5 до двух метров. В этом году в Балашихе обустроят 62 объекта, в Химках — 61, в Одинцове — 52, в Лобне — 51, в Электростали — 44, в Сергиевом Посаде — 43, в Люберцах — 43.

Глава министерства Игорь Даниленко отметил, что в этом году программу увеличили в два раза. В первую очередь благоустроят тропы, ведущие к школам и больницам. Работы начнутся в мае.

«Речь идет не только о создании новых дорожек, но и о ремонте уже существующих — часть объектов вошла в программу для замены изношенного плиточного покрытия на этих маршрутах. Адресный перечень сформировали по результатам заявок, полученных от населения», — сказал он.

Пешеходные дорожки сделают на местах протоптанных десятилетиями путей.

Ознакомиться с адресным перечнем можно на сайте министерства.