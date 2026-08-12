Более тысячи наказов жителей собрали для Народной программы в Зарайске

В Зарайске продолжается сбор предложений жителей для новой Народной программы «Единой России». На сегодняшний день жители округа направили более 1000 наказов, касающихся благоустройства, дорог, ЖКХ и других важных вопросов.

Народная программа «Единой России» формируется на основе предложений жителей и определяет приоритетные направления развития страны и регионов. В нее входят вопросы здравоохранения, образования, социальной сферы, благоустройства, дорожного хозяйства и другие направления.

«В Зарайске в новую Народную программу „Единой России“ собрано уже более 1000 наказов жителей. Основные темы, которые волнуют зарайцев, — благоустройство, дороги и жилищно-коммунальное хозяйство. Например, поступают предложения по ремонту подъездов в деревне Ерново, модернизации детских площадок, освещению в деревнях и селах. Нам важен каждый наказ — из таких инициатив складывается программа развития нашего округа на следующие пять лет», — рассказала руководитель общественной приемной «Единой России» Юлия Теселкина.

Своим предложением поделился житель Зарайска Владимир. Он предложил восстановить старое здание на улице Первомайской, которое долгое время пустует и постепенно разрушается.

«Мне бы очень хотелось, чтобы его отреставрировали и открыли там культурный центр или мастерские. В приемной меня внимательно выслушали и объяснили, что мой наказ будет рассмотрен в рамках новой Народной программы. Теперь остается ждать. Очень надеюсь, что здание получит вторую жизнь», — рассказал Владимир.

В Московской области Народная программа, с которой партия победила на выборах в Государственную думу и Московскую областную думу в 2021 году, выполнена почти на 100%.

Жители Зарайска могут оставить свои предложения в общественной приемной «Единой России» по адресу: улица Ленинская, дом 46. Также работает горячая линия 8-800-200-89-50. Оставить инициативу можно и в электронной форме на сайте естьрезультат.рф.