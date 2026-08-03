Более 1 тысячи гостей посетили фестиваль «Кофемания в Мелихове» в Чехове

Антон Чехов любил варить бодрящий напиток в обычном медном кофейнике и приглашать гостей его попробовать. Традицию в современном музее-заповеднике решили не нарушать, поэтому ежегодно тут проходит фестиваль «Кофемания в Мелихове». Гостей угощали разными сортами кофе. Также в этом году работала чайная станция.

Нескучная лекция «Спасите меня от кофейников» была посвящена любви писателя к кофе. В течение дня проходили экскурсии, инсценировки по рассказам Чехова и прогулки по усадьбе с экскурсоводом. Гости смогли поучаствовать в мастер-классах «Кофейное наслаждение», «Подсвечник с кофейными зернами» и «Кофейная овечка».

На открытой сцене у Театрального двора развернулся музыкальный марафон. Здесь звучали знаменитые мелодии из французских и итальянских фильмов в исполнении инструментального квартета. Сменилась программа «Вечером фламенко». На сцене выступил выпускник Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных конкурсов «Виртуозы гитары» и «Вива Испания» Иван Доржиев. Зажигательная испанская музыка сопровождалась завораживающими танцевальными движениями Анастасии Бахтияри. Завершился концерт программой «Ретро и Джаз» от ансамбля «Синатра Бэнд» и Андрея Красноусова.