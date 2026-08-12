Более тысячи дорожных ям устранили в Можайском округе

В Можайском округе подвели промежуточные итоги дорожной ремонтной кампании. С начала года на муниципальной сети дорог ликвидировали более 1000 дефектов, а всего в 2026 году планируется полностью отремонтировать 17 участков общей протяженностью более 17 километров.

Работы проводят комплексно в зависимости от состояния дорожного полотна — от локального ямочного ремонта до обновления отдельных участков большими картами.

В селе Борисово дорожники устранили 25 ям на улице Амбулаторной. Ремонт выполняют по технологии, которая включает несколько этапов.

Сначала поврежденный участок фрезеруют, удаляя разрушенный слой асфальта и прилегающие ослабленные зоны. Затем выемку очищают от пыли и остатков покрытия. После этого укладывают горячую асфальтобетонную смесь и уплотняют ее вибрационным катком. Такая технология обеспечивает надежное сцепление нового покрытия со старым и повышает долговечность ремонта.

В ближайших планах — работы на улицах Мурзина, Зеленой и Смоленской.

Ямочный ремонт в плановом режиме продолжается и в других населенных пунктах округа. Кроме того, в этом году полностью обновят 17 дорожных участков общей протяженностью более 17 километров.