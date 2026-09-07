Более 1 тысячи домов получили паспорта готовности к зиме в Ленинском округе

В Ленинском округе паспорта готовности к зиме получили 90% из 1206 многоквартирных домов. Подготовку к отопительному сезону обсудили на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым.

Оставшиеся объекты подготовят в ближайшее время.

«Подготовку к зиме ведем по графику, чтобы войти в отопительный сезон полностью готовыми. Уже промыты 25 из 36 резервуаров чистой воды, заменены 32 задвижки из 49, все пять частотных преобразователей, запланированных к замене, уже установлены. Оставшиеся работы завершим до 15 сентября», — сказал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

За системы водоснабжения и водоотведения отвечают 9 ресурсоснабжающих организаций. В их управлении находятся 36 водозаборных узлов, 11 насосных станций, 53 канализационные станции, 9 очистных сооружений, а также более 380 километров водопроводных и свыше 313 километров канализационных сетей.

Все работы завершат до наступления холодов, чтобы жители встретили зиму в комфортных и безопасных условиях.