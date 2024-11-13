Более 1 млн телемедицинских консультаций провели в Подмосковье сначала года

Подмосковные медики провели почти 1,3 миллиона телемедицинских консультаций с начала года. Онлайн прием возможен только после первичного посещения врача.
«В ходе такого онлайн-приема врач контролирует динамику и ход лечения, дает нужные рекомендации, может закрыть больничный или оформить цифровой рецепт на льготное лекарство. Телемедицина удобна и позволяет сэкономить время на поездке в поликлинику», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Жители Подмосковья могут проконсультироваться с врачом не посещая поликлинику. Записаться на консультацию можно на сайте «Здравоохранение» https://zdrav.mosreg.ru/, по телефону 122 или на приеме врача.
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