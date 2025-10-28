Более 1 млн детей прошли профосмотры в Подмосковье с января

Более 1,1 миллиона детей прошли профосмотры в Подмосковье с начала года. Проверить здоровье они могут в поликлиниках, а также на базе образовательных учреждений.

Профосмотры позволяют определить группу здоровья ребенка и вовремя выявить патологии или риски их развития.

«Дети могут пройти профилактический осмотр как в поликлинике, так и образовательном учреждении, что особенно удобно для работающих родителей. При выявлении отклонений они будут направлены на более углубленную диагностику», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Данные о пройденном медосмотре отображаются в личном кабинете на «Госуслугах».