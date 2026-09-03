Более 1 км береговой зоны обновят в Ленинском округе

В Ленинском городском округе продолжается благоустройство набережной у воды в деревне Сапроново. Работы ведутся сразу на двух участках — у реки Купелинка и Пуговичинского пруда. Готовность объекта превышает 50%.

Общая протяженность обновляемой территории составляет более 1 километра. Проект предусматривает создание современного общественного пространства для прогулок, занятий спортом и отдыха жителей.

«Уже несколько лет мы планомерно создаем в округе современные общественные пространства, которые становятся точками притяжения для жителей. Благоустройство набережной — один из таких проектов. Мы не просто обновляем инфраструктуру, а формируем комфортную среду для отдыха и прогулок. Каждое такое пространство становится визитной карточкой нашего округа», — отметил глава Ленинского городского округа Станислав Каторов.

На участке у реки Купелинка площадь работ составляет 5,4 тысячи квадратных метров. У Пуговичинского пруда благоустраивают более 15,7 тысячи квадратных метров территории, включая дорожки, газоны и зоны отдыха.

Специалисты уже выполнили вертикальную планировку территории, сформировали рельеф набережной, укрепили откосы, подготовили основания под будущие покрытия, установили водопропускные трубы и бортовой камень.

Сейчас рабочие приступили к основному этапу благоустройства: устройству пешеходных дорожек, строительству подпорной стенки с теневым навесом, монтажу освещения, спортивных площадок, малых архитектурных форм и оборудования.

В ближайшее время начнутся работы по укладке асфальтобетонного покрытия и озеленению территории. Ежедневно на объектах работают 28 специалистов, задействовано 10 единиц техники.

Завершить благоустройство планируется до конца 2026 года. После открытия обновленная набережная станет новым местом для прогулок, активного отдыха и встреч жителей округа.