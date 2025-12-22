Более 1, 5 километра новых труб водоснабжения проложили в Одинцовском округе

Главный инженер ресурсоснабжающей организации Андрей Боровиков рассказал, что проложено около 1300 метров труб из запланированных 1627 метров. Из них 725 метров установили на Молодежной улице, а почти 600 метров — на Фасадной.

Как сообщало ранее Управление по строительству и модернизации объектов инженерной инфраструктуры администрации Одинцовского округа, все работы по капитальному ремонту систем водоснабжения на территории муниципалитета должны быть завершены до 30 декабря.

Прокладку нового водопровода ведут с использованием метода горизонтально-направленного бурения. Такой подход помогает сократить затраты на восстановление и время выполнения работ. Кроме того, строители применяют технику «футляра» — прокладку водопровода внутри труб большего диаметра, что защищает коммуникации от повреждений.