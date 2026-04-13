Боксеры из Подмосковья выиграли 3 медали на всероссийских соревнованиях
Сборная Московской области продемонстрировала отличные результаты на Всероссийских соревнованиях по боксу, которые посвящены памяти двукратного серебряного призера Олимпийских игр, заслуженного тренера СССР, профессора А. И. Киселева. Турнир собрал юниоров и юниорок в возрасте от 18 до 25 лет.
Соревнования проходили со 2 по 12 апреля 2026 года в Сочи в рамках федеральной программы «Спорт России». В турнире приняли участие 142 спортсмена из 35 регионов страны и 60 образовательных учреждений.
В весовой категории 57 кг среди юниорок золотую медаль завоевала Полина Спирина из Домодедова. Серебро в весе 70 кг досталось еще одной представительнице Домодедова — Ирине Лаврентьевой. Среди юниоров серебряную медаль в категории 67 кг выиграл Худобахш Авджамилов из Балашихи.
Победители турнира получили право выступить на чемпионатах России среди мужчин и женщин.