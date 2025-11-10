Боксеры из Зарайска победили на областных соревнованиях

Зарайские боксеры выступили на областных соревнованиях, завоевав целый ряд медалей. Турниры проходили одновременно на двух площадках в Подмосковье: финальные поединки состоялись в Егорьевске, а соревнования для начинающих спортсменов были организованы в Бронницах.

В Бронницах, где соревновались самые юные боксеры, зарайскую школу представляли Марк Журавлев и Максим Муравьев. Оба спортсмена заняли первые места в своих возрастных категориях.

В Егорьевске, где проходили финальные бои, зарайские спортсмены также подтвердили высокий уровень. Победителями в своих весовых категориях стали Максим Муравьев, Матвей Воропаев, Алексей Царапкин, Сергей Мурлыкин и Роман Сулягин.

«Огромная заслуга в успехе команды принадлежит тренеру Николаю Ионову, который тщательно подготовил ребят к этим соревнованиям. Они продемонстрировали не только хорошую технику, но и сильный командный дух. Мы искренне поздравляем всех участников и тренера с успешным выступлением! Вы показали отличные результаты и достойно представили Зарайск на областном уровне», — сообщили в спортивной школе.