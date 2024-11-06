Боксеры из Воскресенка стали призерами турнира в Люберцах

Воспитанники спортивного клуба «Химик» представили Воскресенск на турнире «Люберецкая перчатка». В упорной борьбе спортсмены завоевали серебро и бронзу.

На соревнования приехали более двухсот юных спортсменов из двадцати шести регионов страны, чтобы почтить память мастера спорта СССР Александра Сидорова. Турнир завершился финальными поединками, в которых воскресенские боксеры продемонстрировали свое мастерство.

«Исфандиер Рахимов стал обладателем серебряной медали, а Александр Зотов — бронзовой. Эти победы — результат упорных тренировок, мы гордимся парнями», — рассказал тренер Александр Масленников.

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