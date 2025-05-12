Боксеры из Солнечногорска стали победителями турнира к 80-летию Победы
Турнир по боксу среди команд Московской области, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в спортивной школе № 1 в Солнечногорске. Местные боксеры завоевали 18 золотых медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.
Почтить подвиг героев Великой Отечественной войны и побороться за звание лучших приехали более 100 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше из разных городов Подмосковья, Москвы и Твери.
«Это спортивный праздник, посвященный Великой Победе, и это стало огромной мотивацией для участников. Он объединил боксеров из Дубны, Зеленограда, Клина, Долгопрудного, Зеленограда, Твери, Москвы и других городов. Мы задействовали почти все возраста: от ребят от 12 лет и до мужчин, подготовили достойные призы», — рассказал председатель правления Федерации бокса городского округа Андрей Сидоров.
Почетными гостями соревнований стали ветераны специальной военной операции, локальных войн и именитые спортсмены, среди которых — чемпион мира среди профессионалов и заслуженный мастер спорта России по боксу Денис Лебедев.
«Такие события закладывают верный фундамент для нашей молодежи, ставят ее на правильные рельсы, дают понимание, что такое быть достойным гражданином. От того, какая у нас молодежь, зависит будущее нашей страны», — отметил Денис Лебедев.
По итогам поединков спортсмены из Солнечногорска завоевали первое общекомандное место, ребята из Дубны — второе, а третье место досталось Химкам. Победители и призеры были отмечена медалями, кубками, боксерскими перчатками, вымпелами и другими памятными подарками.