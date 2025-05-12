Боксеры из Солнечногорска стали победителями турнира к 80-летию Победы

Турнир по боксу среди команд Московской области, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, прошел в спортивной школе № 1 в Солнечногорске. Местные боксеры завоевали 18 золотых медалей и заняли первое место в общекомандном зачете.

Почтить подвиг героев Великой Отечественной войны и побороться за звание лучших приехали более 100 спортсменов в возрасте от 12 лет и старше из разных городов Подмосковья, Москвы и Твери.

«Это спортивный праздник, посвященный Великой Победе, и это стало огромной мотивацией для участников. Он объединил боксеров из Дубны, Зеленограда, Клина, Долгопрудного, Зеленограда, Твери, Москвы и других городов. Мы задействовали почти все возраста: от ребят от 12 лет и до мужчин, подготовили достойные призы», — рассказал председатель правления Федерации бокса городского округа Андрей Сидоров.