Боксеры из Солнечногорска стали лучшими на областном турнире

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Открытый турнир по боксу среди команд Московской области, посвященный 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Солнечногорске. Местные спортсмены заняли 1-е место в общекомандном зачете.

Соревнования прошли на базе спортивной школы № 1 в Солнечногорске. Участие в турнире приняли 80 боксеров из Дмитрова, Клина, Химок, Зеленограда, Москвы и Солнечногорска. Округ представили спортсмены боксерских секций Дома детского творчества «Буревестник», бойцовского клуба «Кобра», физкультурно-оздоровительного комплекса «Поварово», спортивного комплекса «Металлург», центра физической культуры и массового спорта «Солнечногорье».

«По итогам команда Солнечногорска стала лидером в общекомандном зачете. Поздравляю с отличным результатом и желаю новых побед», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Николай Минаев.