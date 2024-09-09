Боксеры из Подольска взяли золото на всероссийских соревнованиях в Люберцах

Три золотых и одну серебряную медаль на всероссийских соревнованиях Российского физкультурно-спортивного общества «Спартак» в Люберцах завоевали боксеры из городского округа Подольск. Всего участие в состязаниях приняли 130 спортсменов из 24 регионов России.

По итогам турнира на чемпионат России в Иркутск поедут трое подольских спортсменов: Богдан Лежнев, Борис Шикунов и Арцруни Хачатрян. Золотые медали среди мужчин 19-40 лет завоевали Лежнев, Шикунов и Хачатрян. В весовой категории 75 килограммов серебро получил Андрей Максименко.

Всего спортсмены из Подмосковья на всероссийских соревнованиях завоевали 12 наград: восемь золотых медалей, одну серебряную и три бронзовых.

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