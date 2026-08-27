Боксеры из Подольска станут участниками чемпионата России по боксу

На состязания в Саранске отправятся Борис Шикунов, Арсений Жильцов, Михаил Усов, Алексей Постников и Евгений Макушин. Именитые спортсмены не раз становились победителями и призерами международных и всероссийских соревнований.

Чемпионат пройдет с 27 августа по 4 сентября. Спортсмены из разных регионов России проверят свои силы и покажут, кто из них достоин титула чемпиона.

«Наши спортсмены год за годом доказывают, что могут достойно выступать и побеждать на самых разных площадках — от областных до международных. Бокс в Подольске — не просто вид спорта, а часть городской спортивной души, традиция, которую мы бережно храним и развиваем. Сегодня пятеро наших ребят представляют округ на чемпионате России — это большая ответственность и одновременно повод для гордости», — отметил глава округа Григорий Артамонов.