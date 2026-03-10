Боксеры из Подмосковья завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях

Сборная Московской области заняла первое место в неофициальном зачете на XXVI всероссийских соревнованиях по боксу памяти Виктора Агеева. По итогам турнира спортсмены из Подмосковья завоевали 18 медалей. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победителями соревнований стали: Хасан Салохидинов в весовой категории 54 кг, Вячеслав Колясников в весовой категории 57 кг, Борис Шикунов в весовой категории 63,5 кг и Михаил Крюк в весовой категории 86 кг.

Кроме того, боксеры из Московской области завоевали семь серебряных и семь бронзовых медалей в разных весовых категориях.

XXVI всероссийские соревнования по боксу «Памяти заслуженного тренера СССР Виктора Агеева» проходили в Балашихе со 2 по 7 марта. В турнире приняли участие 77 спортсменов из 25 регионов России.

Следите за новостями министерства физической культуры и спорта Московской области в [Telegram](https://t.me/minsportmo), [VK](https://vk.com/minsportmosobl) и [МАХ](https://max.ru/id5047132964_gos).