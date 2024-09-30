Боксеры из Подмосковья выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях

Пять наград всероссийских соревнований по боксу памяти заслуженного мастера спорта СССР Бориса Лагутина выиграли спортсмены из Подмосковья. Об этом сообщили в Минспорте Московской области.

Подмосковные боксеры увезли домой два золота, одно серебро и две бронзы.

Лучшими в своих весовых категориях стали чеховские боксеры Роман Поляков и Андрей Салий. Спортсмен из Химок Артур Мосоян стал вторым, а третьи места турнира заняли житель Ивантеевки Аббосбек Гафуров и Кристиян Череповский из Ногинска.

Всероссийские соревнования по боксу памяти двукратного олимпийского чемпиона Бориса Лагутина собрали 246 участников из 36 регионов России. Поединки прошли в Москве в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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