Боксеры из Ногинска стали призерами чемпионата ЦФО

В Химках 115 боксеров из 16 регионов Центральной России состязались на призы олимпийского чемпиона Александра Лебзяка. Соревнования прошли с 8 по 13 июня, а спортсмены из Богородского округа завоевали золотые медали.

Сборная Московской области получила 30 медалей: девять золотых, шесть серебряных и 15 бронзовых. В общекомандном зачете боксеры из Ногинска заняли первое место, подтвердив статус ведущей школы в округе. Для муниципалитета этот турнир стал настоящим праздником.

Володя Мнацаканян стал чемпионом в весовой категории до 51 килограммов. Его воля к победе и яркое исполнение не оставили шансов соперникам. Константин Опольский помимо золотой медали в весовой категории до 63,5 килограмма получил специальный приз «За лучшую технику». Эксперты отметили его филигранную работу на ринге.

Оба ногинских боксера выполнили главную задачу турнира — завоевали путевки на II Всероссийскую спартакиаду сильнейших, куда отобрались еще семь представителей региона.

Сам Александр Лебзяк, олимпийский чемпион, чье имя носит турнир, пожелал бойцам бескомпромиссных поединков и отметил высокий уровень подготовки участников.