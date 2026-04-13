Боксеры из Московской области выиграли 2 медали на всероссийских соревнованиях

Сборная Московской области показала отличные результаты на Всероссийских соревнованиях по боксу «Кубок Командующего Воздушно-десантными войсками на призы Героя России подполковника М. А. Миненкова». Турнир собрал юниоров в возрасте 17–18 лет со всей страны.

Золотую медаль в весовой категории 54 кг завоевал Дмитрий Кравцов из Ногинска. Муслим Орипов (Одинцово) и Арсений Никифоров (Ногинск) стали бронзовыми призерами в категориях 60 кг и 86 кг соответственно.

Дмитрий Кравцов также получил специальный приз «За лучший бой». Благодаря этому успеху он будет представлять Московскую область на первенстве России среди юниоров 17–18 лет, которое пройдет в Калининграде со 2 по 14 мая.

Соревнования прошли с 5 по 11 апреля 2026 года в Невинномысске (Ставропольский край). В турнире приняли участие 138 спортсменов из 17 регионов России.