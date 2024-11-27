Боксеры из Лосино-Петровского вошли в резервный состав сборной Подмосковья

Спортсмены из Лосино-Петровского успешно выступили на крупных соревнованиях. Боксеры вошли в резервный состав сборной Московской области Первенства России, а легкоатлеты выполнили нормативы на взрослые разряды и побили личные рекорды.

В Москве прошли Всероссийские соревнования по боксу памяти Заслуженного тренера СССР Грекова — переходный этап на Первенство России среди юношей 2011 года рождения. В турнире приняли участие 249 человек, в том числе спортсмены из Лосино-Петровского. Они представляли школу «Олимп». Ее воспитанник Марк победил в двух поединках, а в третьем занял третье место и попал в резервный состав сборной Подмосковья.

Юные жители Лосино-Петровского также поучаствовали в открытом турнире по легкой атлетике «Подольская шиповка» памяти Заслуженного тренера России Селезнева. Там выступили спортсмены из Щелкова, Балашихи, Дмитрова, Раменского, Жуковского, Подольска, Талдома и Клина. Анна из Лосино-Петровского завоевала бронзу в беге на 300 метров среди девушек 2010–2011 годов рождения. В беге на 50 метров она вышла в финал и выполнила норматив второго взрослого разряда. Еще одна воспитанница из Лосино-Петровского Миджгона в беге на 50 метров установила личный рекорд и выполнила норматив третьего взрослого разряда.

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