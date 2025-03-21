Боксеры из Лосино-Петровского стали призерами первенства ЦФО

Спортсмены из Лосино-Петровского округа показали высокие результаты в финале первенства Центрального федерального округа России по боксу. Соревнования проходили среди юношей в возрасте 13-14 лет.

Сначала боксеры из Лосино-Петровского округа провели три боя на зональном первенстве Московской области «Север», где завоевали первое место. Затем, вновь одержав победу в еще трех боях, юные спортсмены доказали, что они лучшие в Подмосковье.

На первенстве Центрального федерального округа, в котором приняли участие победители 17 областей, спортсмены из Лосино-Петровского провели четыре напряженных боя и завоевали места на пьедестале почета.

Марк Тимирбаев выиграл золотую медаль, а Хувайс Пиров стал серебряным призером.

«Горжусь вами, ребята, так держать!» — поздравил спортсменов с такими высокими достижениями глава муниципалитета Сергей Джеглав.