Боксеры из Лобни победили на соревнованиях в Москве | 360°

Подмосковье 25 апреля 2024, 16:12 Боксеры из Лобни победили на соревнованиях в Москве

Читать 360 в

В Москве прошел открытый ринг, на котором боксеры центра боевых искусств «Молодая гвардия» из Лобни завоевали в общей сложности восемь медалей. Пять из наград — золотые, три — серебряные.

В числе победителей — Егор Голубушкин, Александр Инаходцев, Даниил Костров, Роман Янтовский и Георгий Кузнецов, которые заняли первые места в своих весовых категориях. Сергей Зверев, Антон Албутов и Даниил Лавренов удостоились серебряных наград, завоевав вторые места.

Реклама

Все эти спортсмены тренируются под руководством опытного тренера Максима Азимова, который сумел вывести своих подопечных на высокий уровень и подготовить их к успешному выступлению на соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».