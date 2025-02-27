Боксеры из Лобни выиграли две золотые медали на турнире в Москве

Лобненские спортсмены стали призерами первенства школы олимпийского резерва «Юность Москвы». Они завоевали две золотые и пять серебряных медалей.

Первенство по боксу прошло в спортивном комплексе «Торпедо». Участие в нем приняли юноши 15-16 лет.

Лобню представляли семь спортсменов. В итоге Сергей Мирон и Евгений Гавриков заняли первые места, а Карен Маргарян, Евгений Тихопоев, Егор Цырульников, Кирилл Фосса и Владислав Сорокваша стали вторыми в своих весовых категориях.

Спортсменов тренируют Антон Пивкин, Сергей Лысенко и Искандар Тагаев.

Организаторы поздравили спортсменов и их тренеров с заслуженными победами и пожелали успехов в будущих соревнованиях.