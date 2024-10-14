Боксеры из Лобни выиграли 5 медалей на областном первенстве

Команда спортивного клуба «Храбрый мальчик» завоевала по четыре золотых и серебряных, а также одну бронзовую медаль на областном первенстве. Ивану Ланину из Лобни присвоили кубок за лучшую технику.

Спорстменов тренирует Антон Пивкин. По словам коллег, наставник придерживается принципа: «День без бокса — это потерянный день, неделя без соревнований — это потерянная неделя».

Отметим, в городском округе Лобня развивается спортивная инфраструктура. Стадион «Труд» реконструировали в прошлом году, а в этом продолжается строительство большого физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Его планируют сдать в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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