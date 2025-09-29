Боксеры из Лобни выиграли 12 медалей на турнире в Конакове

Третий традиционный турнир по боксу памяти героя специальной военной операции Николая Давидяна прошел в городе Конаково Тверской области. Соревнования собрали более 100 спортсменов из разных регионов России.

Боксеры из Лобни показали высокий уровень подготовки, завоевав пять золотых, четыре серебряных и три бронзовых медали. Победителями турнира стали Алена Андрияхина, Александра Черникова, Евгений Гавриков, Саянбек Кыргизбаев и Иван Ланин. Серебряные награды выиграли Анатолий Лысенко, Дилбек Кыргизбаев, Евгений Тихопоев и Елизавета Рябова. Бронзовыми призерами стали Егор Гелетюк, Иван Бацев и Александр Маргарян.

Спортсменов подготовили к соревнованиям тренеры школы единоборств «Храбрый мальчик» Максим Рейтер, Антон Пивкин и Искандар Тагаев.

Кроме того, на всероссийских соревнованиях по боксу имени легендарного Бориса Лагутина, прошедших в Лужниках, отличился еще один воспитанник школы «Храбрый мальчик» и тренера Искандара Тагаева. Кирилл Фосса завоевал серебряную награду.