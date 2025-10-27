Боксеры из Лобни выиграли 10 медалей на региональном первенстве
Воспитанники лобненского клуба «Храбрый мальчик» приняли участие в первенстве Дмитрова по боксу. Соревнования прошли 23–26 октября.
Лобненские спортсмены показали блестящий результат, завоевав девять медалей различного достоинства.
Золотыми медалистами соревнований стали Иван Ланин и Арина Гуторова. Серебряные награды получили Иван Бацев, Алена Андрияхина, Никита Иванов, Элнур Абдуллоев и Роман Бабухин. Бронзу завоевали Михаил Перлов и Есин Вахидов.
Спортсмены готовились к турниру под руководством тренеров Антона Пивкина и Сергея Лысенко.
Напомним, клуб «Храбрый мальчик» расположен на улице Калинина, дом № 5. Там проходят тренировки по боксу, кикбоксингу, дзюдо, самбо, кросс-фиту и смешанным единоборствам.
Воспитанники клуба регулярно выступают на соревнованиях разного уровня и занимают призовые места.