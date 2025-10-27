Боксеры из Лобни выиграли 10 медалей на региональном первенстве

Воспитанники лобненского клуба «Храбрый мальчик» приняли участие в первенстве Дмитрова по боксу. Соревнования прошли 23–26 октября.

Лобненские спортсмены показали блестящий результат, завоевав девять медалей различного достоинства.

Золотыми медалистами соревнований стали Иван Ланин и Арина Гуторова. Серебряные награды получили Иван Бацев, Алена Андрияхина, Никита Иванов, Элнур Абдуллоев и Роман Бабухин. Бронзу завоевали Михаил Перлов и Есин Вахидов.

Спортсмены готовились к турниру под руководством тренеров Антона Пивкина и Сергея Лысенко.