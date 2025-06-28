Боксеры из Лобни стали призерами всероссийского турнира

Юные спортсмены из лобненского клуба боевых искусств «Храбрый мальчик» приняли участие во всероссийских боксерских соревнованиях, посвященных 84-й годовщине создания Отдельной мотострелковой бригады особого назначения. В мероприятии приняли участие 76 боксеров из разных спортивных клубов и организаций.

В турнире соревновались юноши и девушки в возрастных категориях 13–14 лет и 17–18 лет.

По итогам соревнований Александра Черникова стала победительницей, завоевав золотую медаль. Серебро получили Анатолий Лысенко и Саянбек Кыргизбаев, а бронзовые награды достались Егору Гелетюку, Максиму Вланко и Владиславу Фирсову.

Организаторы подчеркнули, что такие успехи стали возможны благодаря строгой дисциплине, интенсивным тренировкам и профессионализму тренерского коллектива во главе с Майсимом Рейтером, Искандером Тагаевым и Антоном Пивкиным.

Напомним, что клуб «Храбрый мальчик» располагается в Лобне по адресу: улица Калинина, дом 5. Здесь проходят занятия по боксу, кикбоксингу, дзюдо, самбо, кроссфиту и смешанным единоборствам.