Боксеры из Лобни стали призерами первенства Москвы

Боксеры из Лобни в упорной борьбе завоевали несколько наград и подтвердили нормативы второго юношеского разряда. Иван Ланин провел на турнире четыре боя, одержав победы в трех из них, и стал серебряным призером. Серебряную медаль выиграл также Всеволод Морозов, который уверенно победил в двух из трех поединков. Обладателем бронзовой награды стал Иван Бацев. Лобненские спортсмены также подтвердили свое право выступать в составе сборной Москвы.

Кроме того, на региональных соревнованиях по боксу среди девушек «Виктория», посвященных Дню Победы, отличилась воспитанница лобненского клуба «Храбрый мальчик» Елизавета Рябова. В турнире приняли участие команды из Москвы, Подмосковья Тверской и Рязанской областей. В полуфинальном бою спортсменка продемонстрировала упорство и волю к победе, в результате чего судьи приняли решение раздельным голосованием. Елизавета Рябова завоевала бронзовую медаль.

В комитете по физической культуре и спорту администрации Лобни отметили, что попадание всех боксеров в медальный зачет стало настоящим успехом и гордостью для городского округа.