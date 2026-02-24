Боксеры из Лобни стали призерами первенства Москвы

В столице завершилось первенство Москвы по боксу. Юные спортсменки из Лобни привезли с турнира золотые и серебряные медали.

С 15 по 21 февраля в Международном центре бокса проходили соревнования. В них участвовали воспитанницы центра единоборств «Храбрый мальчик». Александра Черникова и Арина Гуторова стали лучшими в своих категориях и завоевали золото. Елизавета Рябова уступила соперницам в финале и взяла серебро.

«Девочки показали характер и волю к победе. Они выполнили норматив и получили путевки на первенство России», — рассказали тренеры Антон Пивкин и Максим Рейтер.

21 февраля в Лобне прошел открытый ринг. На базе центра единоборств встретились 24 пары юных боксеров. Спортсмены продемонстрировали мастерство и поздравили друг друга с Днем защитника Отечества.

В городском округе уделяют большое внимание развитию спорта. Для жителей работают секции по разным направлениям. Сейчас в Лобне завершают строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном.