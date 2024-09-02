Боксеры из Лобни стали победителями открытого турнира в Москве

Восемь спортсменов, тренирующихся в отделении бокса в Центре боевых искусств «Молодая гвардия» в Лобне, поучаствовали в открытом ринге в Москве. С этих соревнований началась подготовка юношей к новому спортивному сезону.

Спортсмены из Лобни Руслан Андрющенко, Леонид Ребрик и Даниил Харло заняли на соревнованиях в Москве первое место. Воспитанники центра Даниил, Кирилл и Юрий Якушевы, а также Евгений Дорошенко, Роман Фролов и Азиз Валиев завоевали второе место.

Боксеры тренируются под руководством Максима Азизова.

Отметим, что Центр боевых искусств «Молодая гвардия» работает в Лобне в доме № 4 на улице Пушкина.

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