Боксеры из Истры стали победителями всероссийского турнира

Две золотые и одну серебряную медали привезли истринские спортсмены со всероссийского турнира памяти ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. Участие в соревнованиях приняли более 120 боксеров из 14 регионов страны.

С 14 по 18 мая в многофункциональном комплексе «Триумф» города Люберцы проходили XXXI всероссийские соревнования по боксу. Среди участников были представители Московской области, Москвы, Санкт-Петербурга, а также спортсмены из Ярославской, Калининградской, Сахалинской, Нижегородской, Липецкой областей и Кабардино-Балкарской Республики.

На турнире истринские боксеры показали отличные результаты и вернулись домой с наградами. Владислав Кутний и Сергей Поволоцкий выиграли золотые медали, а Алексей Королев — серебряную. Ребята занимаются в истринской спортивной школе имени Федорович и тренируются на базе спорткомплекса «Арена-Истра» под руководством Александра Барышникова.