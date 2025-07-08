Боксеры из Дмитрова стали призерами всероссийской спартакиады молодежи

Воспитанницы клуба бокса «Дмитров» завоевали четыре медали на летней спартакиаде молодежи России. Мероприятие прошло в Москве. В нем приняли участие 175 спортсменов из 39 регионов страны.

В финальном этапе соревнований по боксу среди юниоров и юниорок 19-22 лет сборная Московской области заняла третье место, в ее состав вошли воспитанницы клуба «Дмитров».

Спортсменки занимаются под руководством тренера Евгения Разживина. Всего они завоевали четыре медали: серебро – Карина Бабаназарова, бронза – Софья Блажина, Алина Ветчинина и Ангелина Ротань.

«Эти победы — результат огромного труда, дисциплины и настоящего бойцовского характера. Каждая из наших спортсменок показала высочайший уровень мастерства и волю к победе. Желаю новых достижений, ярких побед и не останавливаться на достигнутом!» — отметил временно исполняющий полномочия главы Дмитровского муниципального округа Михаил Шувалов.