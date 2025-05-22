Боксеры из Чехова стали призерами всероссийских соревнований

В Люберцах завершились XXXI всероссийские соревнования по боксу среди юношей 13-14 лет памяти ветерана Великой Отечественной войны, заслуженного тренера СССР Виталия Островерхова. В турнире приняли участие 87 спортсменов из девяти субъектов Российской Федерации.

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва «Витязь» имени Александра Поветкина заняли первое и третье места среди юношей в весовой категории до 40 килограммов. Золотую медаль завоевал Мурад Поляков, а Комрон Абдурахимов выиграл бронзовую награду. Наставником юных спортсменов выступила Наталья Мартюхина.

Эти медали в копилке чеховских боксеров не первые. Ранее ребята успешно участвовали в подобных соревнованиях и занимали призовые места так же, как и другие воспитанники школы бокса олимпийского резерва «Витязь».