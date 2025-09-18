Боксеры из Чехова стали призерами областного турнира

В округе Лотошино с 11 по 14 сентября прошел турнир, посвященный памяти воинов, павших в локальных вооруженных конфликтах. Воспитанники спортивной школы по боксу «Витязь» имени Александра Поветкина из Чехова заняли на нем призовые места.

Турнир в этом году собрал рекордное количество спортсменов: более 120 человек из 20 городов России. На открытии соревнований боксеры, тренеры, почетные гости и зрители почтили память павших войнов минутой молчания.

«Около сотни захватывающих встреч продемонстрировали боксеры на лотошинском ринге, разыграв 36 комплектов наград с оригинальной символикой турнира. Бои обслуживали судьи всероссийской и международной категорий под председательством главного судьи Льва Соколова», — рассказали в пресс-службе администрации.

Успешно на турнире выступили боксеры из Чехова. Первые места в своих весовых категориях завоевали Кирилл Ключевский и Егор Антонов, воспитанники спортивной школы «Витязь».

Серебро соревнований досталось Комрону Абдурахимову, Артему Нуриеву и Григорию Петросяну, а бронза — Матвею Баланову, Аслану Медалиеву. Денис Ладейщиков, спортсмен из Чехова, был удостоен специального приза «За волю к победе».

Отметим, что развитие бокса и других единоборств — часть региональной программы «Спорт Подмосковья».