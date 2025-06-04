Боксеры из Чехова стали призерами областного чемпионата

В конце мая в Подмосковье состоялся чемпионат Московской области по боксу среди мужчин в возрасте 19-40 лет. Воспитанник спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени Александра Владимировича Поветкина Зикир Муратов занял второе место в весовой категории до 67 килограммов.

Спортсмен Чеховского училища олимпийского резерва № 4 Михроч Рахимов в этой же весовой категории занял третье место. Для спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» эта победа стала первым призовым результатом в мужском чемпионате.

Одновременно с этим турниром проходили областные соревнования по боксу. На них еще один воспитанник этого же спортивного учреждения Денис Ладейщиков занял первое место в весовой категории до 70 килограммов.

Подготовили ребят тренеры Виктор Бурлаков, Сергей Прутков и Денис Инкин.