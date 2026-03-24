Боксеры из Чехова стали призерами на первенстве ЦФО

Первенство Центрального федерального округа по боксу среди юношей, юниоров, девушек и юниорок прошло в нескольких городах. Спортсмены из Чехова завоевали золото, серебро и бронзу.

В соревнованиях среди юношей 15–16 лет, которые прошли с 15 по 22 марта в селе Покровское, участвовали 192 спортсмена из 17 регионов. Чеховские боксеры показали отличные результаты: Алексей Усачев завоевал золото, Матвей Дудоров — серебро, Комрон Абдурахимов — бронзу.

Турнир среди юниоров 17–18 лет состоялся в Костроме с 16 по 22 марта. В нем соревновались 140 боксеров. Серебряным призером в этой возрастной категории стал Давид Карабабаев из Чехова.

Девушки также достойно выступили: Виктория Супрун принесла команде серебро.

Всего сборная Московской области завоевала 84 медали и стала лидером командного зачета в возрастной категории 15–16 лет. Развитие и популяризация бокса — часть региональной программы «Спорт Подмосковья».