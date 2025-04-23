Боксеры из Чехова приняли участие в выставке «Мы вместе. Спорт» в Гостином дворе

В Гостином дворе под эгидой Министерства спорта Российской Федерации проходит конгрессно-выставочное мероприятие «Мы вместе. Спорт». В нем активно принимают участие представители спортивной школы олимпийского резерва по боксу «Витязь» имени Александра Поветкина из Чехова.

В делегацию вошли чеховские тренеры Сергей Николаевич Прутков и Наталья Мартюхина, а также спортсмен Денис Ладейщиков. Федерация бокса России традиционно принимает в таком масштабном мероприятии, и в этом году ее представили отдельным собственным стендом. На нем боксеры провели тренировку, а также продемонстрировали свои навыки и умения.

«Здесь установлен ринг, где проходят мастер-классы, интерактивный бокс мне очень понравился, всем советую попробовать. Я сам провел тренировку, работая на лапах. Стараемся быть полезными для зрителей и участников, делимся опытом», — рассказал тренер-преподаватель Сергей Прутков.

Участие чеховских боксеров в выставке подчеркивает значимость таких мероприятий в продвижении этого вида спорта и популяризации здорового образа жизни.