Боксеры из Богородского округа выиграли Кубок России

Поединки по боксу среди мужчин проходили в Самаре с 20 по 22 марта. Соревнования были посвящены двукратному олимпийскому чемпиону Олегу Саитову.

Торжественная церемония собрала именитых спортсменов, тренеров, боксеров и любителей спорта. Турнир проводился уже в третий раз.

Олег Саитов — трехкратный чемпион России, заслуженный мастер спорта. Он — первый российский боксер, который стал и чемпионом мира, и олимпийским чемпионом. Мужчина родился в Самарской области.

В турнире участвовали 102 лучших боксера из разных городов, которые боролись за звание сильнейших в 13 весовых категориях.

Бойцы округа Константин Опольский (в весовой категории до 60 кг) и Владимир Мнацаканян (до 48 кг) стали абсолютными победителями в своих весовых категориях. Спортсменов подготовили их тренеры — преподаватели Валерий Бирюков и Игорь Байкин.