Боксеры из Богородского округа выиграли две медали на Кубке России

Соревнования по боксу в Самаре завершились успехом для спортсменов из Богородского округа, которые завоевали серебряные награды. В этом году состязания за Кубок России проходил с 20 по 25 января в универсальном спортивном комплексе «МТЛ Арена», там собрались сильнейшие боксеры страны.

Турнир, который провели в честь двукратного олимпийского чемпиона Олега Саитова, стал значимым событием на спортивной арене. В нем приняли участие мужчины старше 18 лет с разрядом не ниже кандидата в мастера спорта.

В общей сложности на соревнованиях выступили 104 человека из 38 регионов страны. Боксеры состязались в 13 весовых категориях, начиная от 48 килограммов и заканчивая 92 килограммами и выше. Участие в турнире приняли и пятеро действующих чемпионов Европы, а также 13 чемпионов России.

Среди тех, кто представлял Богородский округ, были Владимир Мнацаканян в весовой категории до 48 килограммов и Константин Опольский в категории до 60 килограммов. Оба боксера показали отличные результаты и вышли в финал, завоевав две серебряные медали. Кубок России стал не только возможностью для спортсменов показать свои навыки, но и важным отборочным этапом для формирования сборной страны. По итогам турнира определили состав команды, которая будет готовиться к чемпионату мира.