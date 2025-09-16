Боксеры из Балашихи стали призерами межрегиональных соревнований

С 8 по 13 сентября в городе Спас-Клепики Рязанской области прошел межрегиональный турнир по боксу, посвященный памяти Героя России вице-адмирала Алексея Буриличева. В соревнованиях приняли участие 40 команд из 12 регионов России, в том числе и из Балашихи, а также спортсмены из Абхазии и Узбекистана.

Балашиху представляла команда из четырех боксеров спортивной школы олимпийского резерва имени Юрия Ляпкина под руководством тренера-преподавателя Сергея Макарова.

По итогам турнира отличились сразу несколько балашихинских спортсменов: Ярослав Волков завоевал первое место в весовой категории до 52 килограммов, а Шабузгерей Шамхалов и Давид Саргсян стали бронзовыми призерами.

Соревнования проходили среди юношей двух возрастных групп — 2009-2010 и 2011–2012 годов рождения. Для победителей старшей категории был предусмотрен дополнительный статус — звание кандидата в мастера спорта России. Успешное выступление балашихинских боксеров подтверждает высокий уровень подготовки спортсменов и способствует развитию бокса в регионе.