Боксеры из Балашихи стали победителями турнира ко Дню пограничника

Юниоры спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина из Балашихи одержали победу на турнире по боксу, посвященном Дню пограничника. Соревнования прошли в городе Сасово Рязанской области и собрали 134 спортсмена из 10 регионов России.
Команда Балашихи, представленная девятью атлетами завоевала полный комплект наград. Золотые медали вручили Сергею Умнягину и Никите Широву.
Серебряными призерами престижных соревнований стали Мигель Измагилов, Данила Кадочников, Григорий Данелян, Амаль Ким, Валентина Жилина и Ангелина Никулина. Награду за третье место турнира вручили Ирине Оришевой.
Победа на турнире подтверждает высокий уровень подготовки воспитанников СШОР имени Ю. Е. Ляпкина и служит хорошим стимулом для дальнейших спортивных достижений. Подробности о тренировках можно узнать на сайте школы.
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