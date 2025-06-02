Боксеры из Балашихи стали победителями турнира ко Дню пограничника

Пресс-служба администрации городского округа Балашиха
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Балашиха

Юниоры спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина из Балашихи одержали победу на турнире по боксу, посвященном Дню пограничника. Соревнования прошли в городе Сасово Рязанской области и собрали 134 спортсмена из 10 регионов России.

Команда Балашихи, представленная девятью атлетами завоевала полный комплект наград. Золотые медали вручили Сергею Умнягину и Никите Широву.

Серебряными призерами престижных соревнований стали Мигель Измагилов, Данила Кадочников, Григорий Данелян, Амаль Ким, Валентина Жилина и Ангелина Никулина. Награду за третье место турнира вручили Ирине Оришевой.

Победа на турнире подтверждает высокий уровень подготовки воспитанников СШОР имени Ю. Е. Ляпкина и служит хорошим стимулом для дальнейших спортивных достижений. Подробности о тренировках можно узнать на сайте школы.

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