Боксеры из Балашихи стали победителями турнира ко Дню пограничника

Юниоры спортивной школы олимпийского резерва имени Ю. Е. Ляпкина из Балашихи одержали победу на турнире по боксу, посвященном Дню пограничника. Соревнования прошли в городе Сасово Рязанской области и собрали 134 спортсмена из 10 регионов России.