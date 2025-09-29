Боксеры из Балашихи стали победителями областного турнира

Юные боксеры из Балашихи приняли участие в региональном турнире по боксу, посвященном памяти тренера Сергея Рыбина. Городской округ Балашиха на соревнованиях представляли шесть спортсменов из команды «СШОР имени Ляпкина» под руководством тренера Сергея Макарова.

Турнир проходил среди юношей и девушек 2009–2010 и 2011–2012 годов рождения и собрал участников из пяти регионов России: Московской, Рязанской, Нижегородской, Ивановской и Ярославской областей.

В итоге команда Балашихи завоевала высокие награды — четыре золотые медали, одну серебряную и одну бронзовую. Победителями стали Валентина Жилина, Ярослав Волков, Шабузгерей Шамхалов и Муртазали Максудов. Серебряную награду выиграла Ирина Оришева, бронзовую — Давид Саргсян.

Тренер команды Сергей Макаров был отмечен благодарственным письмом за отличную подготовку спортсменов. Кроме того, Ярослав Волков и Шабузгерей Шамхалов получили специальные награды: за лучшую технику и приз зрительских симпатий соответственно. Церемонию награждения провел заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы, уроженец Балашихи Дмитрий Двали.