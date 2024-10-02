Боксеру Яну Богданову вручили знак «Гордость и слава городского округа Чехов»

В городском округе Чехов состоялось торжественное вручение знака и удостоверения «Гордость и слава городского округа Чехов» ведущему спортсмену округа Яну Богданову. Награду, по поручению главы округа Михаила Собакина, вручил заместитель главы Павел Сибарсов.

Воспитанник чеховской спортивной школы бокса «Витязь» имени Поветкина, занимается боксом с сентября 2019 года под руководством тренера Ивана Баланова. За это время он продемонстрировал выдающиеся результаты, приняв участие более чем в 30 соревнованиях различных уровней.

В этом году Ян стал победителем международного турнира по боксу «Евразийский кубок „Даурия“ среди юниоров.

«Благодарю юного спортсмена за его целеустремленность и высокие спортивные результаты. Поздравляю с заслуженной наградой и желаю дальнейшего развития в спортивной карьере, успехов в жизни и новых побед!» — отметил Павел Сибарсов.

Это признание не только подчеркивает вклад Яна в спортивные достижения округа, но и служит вдохновением для всех молодых спортсменов, стремящихся к высоким результатам.

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