Боксерский турнир в честь ветеранов боевых действий пройдет в Балашихе

В Ледовом дворце имени Ю. Е. Ляпкина в Балашихе 3 октября состоятся соревнования по боксу на призы Героя России Александра Головашкина, посвященные ветеранам боевых действий. Торжественное открытие начнется в 14:00.

Этот турнир не только выявит сильнейших боксеров, но и станет символом уважения к подвигу защитников Отечества. Организаторы подчеркивают, что соревнования помогают воспитать в молодом поколении силу воли, характер и стремление к новым победам.

«Это больше, чем спорт. Это дань уважения человеку, проявившему высшую доблесть. Это воспитание характера и силы воли у нового поколения», — отметил заслуженный мастер спорта России, чемпион Европы Дмитрий Двали.

В программе турнира запланировано около десяти боев, в которых примут участие спортсмены из Балашихи и других городов Подмосковья. Для зрителей вход свободный.

Александр Головашкин, в честь которого названы соревнования, служил в органах внутренних дел, долгое время — в отряде мобильного специального назначения «Булат». Он принимал участие в боевых и специальных операциях на Северном Кавказе. В 2007 году в Дагестане, закрыв собой командира группы и прикрывая товарищей огнем, он спас жизни бойцов. За проявленное мужество и героизм ему было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда» — знака особого отличия.