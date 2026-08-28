Боксерский фестиваль Росгвардии прошел в Раменском
В Раменском на базе спорткомплекса «Борисоглебский» состоялся боксерский фестиваль Главного управления Росгвардии по Московской области, приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов — от юниоров 14 лет до опытных кандидатов и мастеров спорта из различных спортивных школ Подмосковья.
Организатором мероприятия выступил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе Артем Кошелев, который сам является уроженцем Раменского и неоднократно выступал на этом ринге. «Я родом отсюда, боксировал на этом ринге неоднократно на различных соревнованиях, представлял свой город на первенствах России и международных турнирах. Поэтому решил организовать первый такой турнир именно здесь», — отметил он.
Бои проходили с предельным азартом — никто не хотел уступать. Одним из ярких моментов стал нокаут, который зрители назвали самым запоминающимся событием турнира. Победителем в своем поединке стал боксер из Подольска Иван Беспалов, одержавший 42-ю победу в карьере. «Бой прошел три раунда, я вел все три раунда. В первом раунде был нокдаун, но я контролировал ход боя», — поделился спортсмен.
Свое мастерство показал и 28-летний Андрей Минаков, за плечами которого 52 победы. Он высоко оценил организацию турнира: «Очень классная организация, очень приятно было драться на глазах у сотрудников, людей, которые символизируют мужество». Помимо основных наград, организаторы учредили специальные призы за лучшую технику и волю к победе, а судейство обеспечивали рефери международной категории.
Зрители также смогли примерить роль боксеров — организаторы провели конкурс на самый сильный удар, победители получили в подарок шлемы и перчатки. В планах Главного управления Росгвардии по Московской области — сделать этот боксерский фестиваль новой доброй традицией.