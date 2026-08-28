Боксерский фестиваль Росгвардии прошел в Раменском

В Раменском на базе спорткомплекса «Борисоглебский» состоялся боксерский фестиваль Главного управления Росгвардии по Московской области, приуроченный ко Дню Государственного флага Российской Федерации. В соревнованиях приняли участие 14 спортсменов — от юниоров 14 лет до опытных кандидатов и мастеров спорта из различных спортивных школ Подмосковья.

Организатором мероприятия выступил заместитель начальника Главного управления Росгвардии по Московской области по военно-политической работе Артем Кошелев, который сам является уроженцем Раменского и неоднократно выступал на этом ринге. «Я родом отсюда, боксировал на этом ринге неоднократно на различных соревнованиях, представлял свой город на первенствах России и международных турнирах. Поэтому решил организовать первый такой турнир именно здесь», — отметил он.

Бои проходили с предельным азартом — никто не хотел уступать. Одним из ярких моментов стал нокаут, который зрители назвали самым запоминающимся событием турнира. Победителем в своем поединке стал боксер из Подольска Иван Беспалов, одержавший 42-ю победу в карьере. «Бой прошел три раунда, я вел все три раунда. В первом раунде был нокдаун, но я контролировал ход боя», — поделился спортсмен.