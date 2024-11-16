Боксерши из Химок стали чемпионками России

Людмила Воронцова и Кристина Ткачева представили Химки на чемпионате России по боксу. Спортсменки завоевали главные награды соревнований. Такой результат позволил им пройти отбор в женскую сборную нашей страны.

Спортсменка Людмила Воронцова завоевала золотую медаль в весовой категории 57 килограммов. Девушка оказалась самой техничной, за что была удостоена специального приза.

Кристина Ткачева стала чемпионкой в весе более 81 килограмма.

Девушки выступили в составе команды Московской области. Сборная Подмосковья выиграла пять золотых и две серебряные медали. Такой результат оказался лучшим среди 50 регионов, принявших участие в чемпионате России. Всего за титул лучшей боксерши поборолись 172 спортсменки.

Соревнования провели в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

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